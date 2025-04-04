Восемь азербайджанских баскетболистов отправились в Сербию - ФОТО

Азербайджанские баскетболисты отправились в Сербию для участия в Гимназиаде.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях нашу страну представят как юношеские, так и женские команды по баскетболу 3х3.

В команду под руководством Заура Пашаева вошли Раван Мамедъяров, Юнис Гянджалиев, Фаиг Керимов, Тунар Гаджизаде, а в команду под руководством Татьяны Денискиной - Айлин Нифталиева, Айлин Акперзаде, Назрин Алмазова и Гюнель Мамедли.

Отметим, что с 4 по 14 апреля в городе Златибор, Сербия, пройдет Гимназиада среди юношей и девушек до 15 лет по различным видам спорта.

İdman.biz