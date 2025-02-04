"Абшерон" против "Нахчывана"

Сегодня стартует 14-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.
Единственная игра пройдет на стадионе Абшеронского ОСК. Ближайший преследователь лидера - "Нахчыван" - бросит вызов своему соседу по турнирной таблице - "Абшерону".
Азербайджанская баскетбольная лига
14-й тур
4 февраля
Группа А
19:00. «Абшерон» – «Нахчыван»
Абшеронский ОСК
|
1
|
Сабах
|
13
|
10
|
3
|
1056-903
|
23
|
2
|
Нахчыван
|
13
|
9
|
4
|
1023-993
|
22
|
3
|
Абшерон
|
13
|
6
|
7
|
963-1042
|
19
|
4
|
Серхедчи
|
13
|
5
|
8
|
970-920
|
18
|
5
|
Нефтчи
|
13
|
5
|
8
|
969-1000
|
18
|
6
|
НТД
|
13
|
4
|
9
|
999-1099
|
17
Отметим, что тур завершится восьмого февраля.
İdman.biz