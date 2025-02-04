"Абшерон" против "Нахчывана"

Сегодня стартует 14-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственная игра пройдет на стадионе Абшеронского ОСК. Ближайший преследователь лидера - "Нахчыван" - бросит вызов своему соседу по турнирной таблице - "Абшерону".

Азербайджанская баскетбольная лига

14-й тур

4 февраля

Группа А

19:00. «Абшерон» – «Нахчыван»

Абшеронский ОСК

1 Сабах 13 10 3 1056-903 23 2 Нахчыван 13 9 4 1023-993 22 3 Абшерон 13 6 7 963-1042 19 4 Серхедчи 13 5 8 970-920 18 5 Нефтчи 13 5 8 969-1000 18 6 НТД 13 4 9 999-1099 17

Отметим, что тур завершится восьмого февраля.

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