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"Абшерон" против "Нахчывана"

Баскетбол
Новости
4 Февраля 2025 10:54
24
"Абшерон" против "Нахчывана"

Сегодня стартует 14-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственная игра пройдет на стадионе Абшеронского ОСК. Ближайший преследователь лидера - "Нахчыван" - бросит вызов своему соседу по турнирной таблице - "Абшерону".

Азербайджанская баскетбольная лига
14-й тур

4 февраля
Группа А

19:00. «Абшерон» – «Нахчыван»
Абшеронский ОСК

1

Сабах

13

10

3

1056-903

23

2

Нахчыван

13

9

4

1023-993

22

3

Абшерон

13

6

7

963-1042

19

4

Серхедчи

13

5

8

970-920

18

5

Нефтчи

13

5

8

969-1000

18

6

НТД

13

4

9

999-1099

17

Отметим, что тур завершится восьмого февраля.

İdman.biz

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