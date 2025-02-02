Главный тренер "Орду": "Игра была очень сложной, но нам удалось победить"

«Игра была очень сложной, но нам удалось победить».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба после победы над «Гянджой» (93:90) главный тренер «Орду» Альберто Бланко.

Испанский наставник отметил, что считает эту победу очень важной в сложившейся ситуации:

"Потому что у нас и так достаточно проблем. Два ключевых игрока стартового состава пропустили матч из-за травм. Ребята выступили превосходно. Это фантастическая победа. Поздравляю своих игроков. Если мы боремся за первое место, нам обязательно нужно побеждать в таких играх".

Бланко подчеркнул, что они начали встречу неудачно:

"Разница в счете была большой. Однако, начиная с третьего периода, мы стали лучше бороться на площадке. Матч был настолько напряженным, что потребовалось дополнительное время. И там мы победили. Однако «Гянджа» боролась очень упорно. Команда по-прежнему не может показать желаемых результатов в трехочковых бросках. Когда это происходит, мы используем другие средства, более сложные атаки, чтобы набрать очки. Но мы работаем над трехочковыми бросками. Потому что во многих играх мы не смогли их использовать. Я думаю, что в будущих играх таких проблем не возникнет. Я сам болею уже неделю. Но эта победа дала мне дополнительную мотивацию".

İdman.biz