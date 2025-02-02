Шахрияр Аскеров: "К этому привели ошибки наших игроков"

"Мы были хорошо подготовлены, хотели победить. Однако в итоге отдельные игроки допустили ошибки".

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Губы» Шахрияр Аскеров заявил пресс-службе клуба после матча с «Лянкяраном».

Наставник поздравил команду соперника с победой:

"Поздравляю "Лянкяран", они играли очень хорошо. Можно сказать, что они боролись до конца. Еще раз поздравляю соперника".

Главный тренер выразил недовольство своими игроками:

"Соперник играл хорошо, чего нельзя сказать о наших игроках. Мы создали разницу в 11 очков. Однако после этого связь между игроками была потеряна. И игра была проиграна. В концовке к к этому привели ошибки наших игроков".

Отметим, что сегодня в 13-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги «Губа» уступила «Лянкярану» со счетом 84:87.

İdman.biz