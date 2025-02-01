Главный тренер "Сумгайыта": "40-летний Китаев проявил героизм"

«Это была очень трудная игра для нас».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгайыта» Вадим Курамшин после матча против «Шеки» в 13-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Он отметил, что соперник - очень хорошая команда:

"Их состав полностью укомплектован. Они также были лидерами нашей группы. Но мы были очень хорошо подготовлены к этому матчу. Наша цель - плей-офф. Сегодня 40-летний Алексей Китаев проявил героизм. Он заменил Саадеттина Доната в четвертом периоде и набрал 10 очков за семь минут, что стало для нас поворотным моментом. Все ребята сыграли хорошо".

Отметим, что «Сумгайыт» обыграл «Шеки» со счетом 98:93.

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