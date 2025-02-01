2 Февраля 2025
RU

Тахир Бахшиев: "В таких играх проявляется командный дух"

Баскетбол
Новости
1 Февраля 2025 16:55
25
Тахир Бахшиев: "В таких играх проявляется командный дух"

«Это была трудная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер НТД Тахир Бахшиев после матча с «Нефтчи» в 13-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Он признал, что НТД в выигранном матче допустил много ошибок, в отличие от последних встреч:

"Именно в таких играх проявляется командный дух. Поздравляю ребят, они сыграли очень хорошо. Матч был очень напряженным. На протяжении всей игры мы вели с разницей в 10-11 очков. Но борьба продолжалась. «Нефтчи» - достойная команда, поздравляю их с хорошей игрой. Это наша третья победа подряд. Мы должны продолжать. В следующей игре нам предстоит встретиться с командой «Сабах». Будет очень сложно, но мы будем готовы"".

Главный тренер также прокомментировал действия судей:

"Я не хотел жаловаться на судью. Уровень баскетбола в лиге значительно вырос. Скорости полностью изменились. Я понимаю, что судьям тоже бывает очень трудно. Это приходит с опытом. Все совершают ошибки. У нас тоже. Нельзя во всем винить судей. Я думаю, что в будущем судейство станет еще более профессиональным".

Отметим, что «НТД» обыграл «Нефтчи» со счетом 105:100.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Орду" обыграл "Гянджу", "Губа" играет с "Лянкяраном"
14:39
Баскетбол

"Орду" обыграл "Гянджу", "Губа" играет с "Лянкяраном"

Сегодня завершится 13-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги
Исторический обмен
12:43
Баскетбол

Исторический обмен

Такие обмены очень редко происходят в НБА! Уж поверьте
Когда Леброн играет, история меняется. Король стал первым в НБА, кому удалось это - ВИДЕО
10:16
Баскетбол

Когда Леброн играет, история меняется. Король стал первым в НБА, кому удалось это - ВИДЕО

Джеймс провёл невероятный матч в Нью-Йорке на культовой арене!
Главный тренер "Шеки": "Все успокоились после нашего поражения"
1 Февраля 19:58
Баскетбол

Главный тренер "Шеки": "Все успокоились после нашего поражения"

Он был расстроен окончанием победной серии команды из восьми игр
Главный тренер "Сумгайыта": "40-летний Китаев проявил героизм"
1 Февраля 19:02
Баскетбол

Главный тренер "Сумгайыта": "40-летний Китаев проявил героизм"

Он отметил, что соперник - очень хорошая команда
Главный тренер "Нефтчи": "Нужно выходить на игру более подготовленными"
1 Февраля 16:58
Баскетбол

Главный тренер "Нефтчи": "Нужно выходить на игру более подготовленными"

Он сказал, что, несмотря на поражение, команда хорошо сыграла в обороне

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф
31 Января 15:26
Мировой футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Центральный матч этого этапа состоится между "Манчестер Сити" и "Реалом"
Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"
31 Января 16:25
Мировой футбол

Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар