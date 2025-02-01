Тахир Бахшиев: "В таких играх проявляется командный дух"

«Это была трудная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер НТД Тахир Бахшиев после матча с «Нефтчи» в 13-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Он признал, что НТД в выигранном матче допустил много ошибок, в отличие от последних встреч:

"Именно в таких играх проявляется командный дух. Поздравляю ребят, они сыграли очень хорошо. Матч был очень напряженным. На протяжении всей игры мы вели с разницей в 10-11 очков. Но борьба продолжалась. «Нефтчи» - достойная команда, поздравляю их с хорошей игрой. Это наша третья победа подряд. Мы должны продолжать. В следующей игре нам предстоит встретиться с командой «Сабах». Будет очень сложно, но мы будем готовы"".

Главный тренер также прокомментировал действия судей:

"Я не хотел жаловаться на судью. Уровень баскетбола в лиге значительно вырос. Скорости полностью изменились. Я понимаю, что судьям тоже бывает очень трудно. Это приходит с опытом. Все совершают ошибки. У нас тоже. Нельзя во всем винить судей. Я думаю, что в будущем судейство станет еще более профессиональным".

Отметим, что «НТД» обыграл «Нефтчи» со счетом 105:100.

İdman.biz