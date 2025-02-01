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"Нефтчи" проиграл, "Шеки" против "Сумгайыта"

Баскетбол
Новости
1 Февраля 2025 14:37
19
"Нефтчи" проиграл, "Шеки" против "Сумгайыта"

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся две игры 13-го тура.

İdman.biz сообщает, что в группе А встретились команды НТД и "Нефтчи". Последний матч тура завершился в группе победой команды Тахира Бахшиева. НТД, демонстрирующий уверенную игру в последних встречах, обыграл соперника с разницей в пять очков.

Первый матч 13-го тура проходит в группе B. «Шеки» встречается с «Сумгайытом».

Отметим, что тур завершится второго февраля.

Азербайджанская баскетбольная лига
13-й тур

1 февраля
Группа B

12:30. НТД – «Нефтчи» - 105:100 (31:23, 20:26, 25:33, 29:18)

Спортивный центр "Серхедчи"

1

Сабах

13

10

3

1056-903

23

2

Нахчыван

13

9

4

1023-993

22

3

Абшерон

13

6

7

963-1042

19

4

Серхедчи

13

5

8

970-920

18

5

Нефтчи

12

5

7

869-895

17

6

НТД

12

3

9

894-999

15

Группа B

14:00 «Шеки» – «Сумгайыт»
Шекинский ОСК

1

Гянджа

12

9

3

926-800

21

2

Шеки

12

10

2

1141-955

22

3

Орду

12

8

4

1046-898

20

4

Сумгайыт

12

4

8

1015-1144

16

5

Губа

12

3

9

967-1051

15

6

Лянкяран

12

2

10

887-1096

14

İdman.biz

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