"Нефтчи" проиграл, "Шеки" против "Сумгайыта"

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся две игры 13-го тура.
İdman.biz сообщает, что в группе А встретились команды НТД и "Нефтчи". Последний матч тура завершился в группе победой команды Тахира Бахшиева. НТД, демонстрирующий уверенную игру в последних встречах, обыграл соперника с разницей в пять очков.
Первый матч 13-го тура проходит в группе B. «Шеки» встречается с «Сумгайытом».
Отметим, что тур завершится второго февраля.
Азербайджанская баскетбольная лига
13-й тур
1 февраля
Группа B
12:30. НТД – «Нефтчи» - 105:100 (31:23, 20:26, 25:33, 29:18)
Спортивный центр "Серхедчи"
|
1
|
Сабах
|
13
|
10
|
3
|
1056-903
|
23
|
2
|
Нахчыван
|
13
|
9
|
4
|
1023-993
|
22
|
3
|
Абшерон
|
13
|
6
|
7
|
963-1042
|
19
|
4
|
Серхедчи
|
13
|
5
|
8
|
970-920
|
18
|
5
|
Нефтчи
|
12
|
5
|
7
|
869-895
|
17
|
6
|
НТД
|
12
|
3
|
9
|
894-999
|
15
Группа B
14:00 «Шеки» – «Сумгайыт»
Шекинский ОСК
|
1
|
Гянджа
|
12
|
9
|
3
|
926-800
|
21
|
2
|
Шеки
|
12
|
10
|
2
|
1141-955
|
22
|
3
|
Орду
|
12
|
8
|
4
|
1046-898
|
20
|
4
|
Сумгайыт
|
12
|
4
|
8
|
1015-1144
|
16
|
5
|
Губа
|
12
|
3
|
9
|
967-1051
|
15
|
6
|
Лянкяран
|
12
|
2
|
10
|
887-1096
|
14
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