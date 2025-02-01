"Нефтчи" проиграл, "Шеки" против "Сумгайыта"

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся две игры 13-го тура.

İdman.biz сообщает, что в группе А встретились команды НТД и "Нефтчи". Последний матч тура завершился в группе победой команды Тахира Бахшиева. НТД, демонстрирующий уверенную игру в последних встречах, обыграл соперника с разницей в пять очков.

Первый матч 13-го тура проходит в группе B. «Шеки» встречается с «Сумгайытом».

Отметим, что тур завершится второго февраля.

Азербайджанская баскетбольная лига

13-й тур

1 февраля

Группа B

12:30. НТД – «Нефтчи» - 105:100 (31:23, 20:26, 25:33, 29:18)

Спортивный центр "Серхедчи"

1 Сабах 13 10 3 1056-903 23 2 Нахчыван 13 9 4 1023-993 22 3 Абшерон 13 6 7 963-1042 19 4 Серхедчи 13 5 8 970-920 18 5 Нефтчи 12 5 7 869-895 17 6 НТД 12 3 9 894-999 15

Группа B

14:00 «Шеки» – «Сумгайыт»

Шекинский ОСК

1 Гянджа 12 9 3 926-800 21 2 Шеки 12 10 2 1141-955 22 3 Орду 12 8 4 1046-898 20 4 Сумгайыт 12 4 8 1015-1144 16 5 Губа 12 3 9 967-1051 15 6 Лянкяран 12 2 10 887-1096 14

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