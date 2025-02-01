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Мурат Дикмен: "Я полон надежд"

Баскетбол
Новости
1 Февраля 2025 09:00
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Мурат Дикмен: "Я полон надежд"

«Прежде всего, я хотел бы поздравить свою команду. Они действительно проявили очень важный характер в последнем периоде. К сожалению, мы проигрывали уже два матча».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба главный тренер баскетбольной команды «Нахчыван» Мурат Дикмен.

Он прокомментировал победу со счетом 80:76 над «Серхедчи» в 13-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Этот матч был очень важен для сохранения второго места. Это нам оказалось по силам. Мы просто не очень хорошо сыграли в последние две минуты второго периода. Мы не смогли отреагировать должным образом. В третьем периоде сыграли лучше. В последнем периоде мы показали, на что способна команда из Нахчывана. Вот почему я полон надежд. Эта победа была очень важна для нас. После этого сосредоточимся на матче с «Абшероном». Надеюсь, в этом году мы сыграем в финале как чемпионата, так и кубка. Было бы здорово, если бы мы смогли выиграть хотя бы один».

Отметим, что «Нахчыван» занимает второе место в группе А с 22 очками.

İdman.biz

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