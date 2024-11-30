Римас Куртинайтис: "Мы играли в ритме еврокубков"

«Я был рад, что мои игроки сражались, получая удовольствие от баскетбола. Это очень важно».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис.

Литовский специалист прокомментировал победу над НТД со счетом 110:86:

«Думаю, нам нужно исправить некоторые моменты в нашей игре. Хотя в нашей команде есть травмированные баскетболисты, игроки, получившие шанс, выдержали достойную борьбу. Сегодня мы играли в ритме еврокубков. Для развития лиги количество быстрых игр должно быть высоким. Мне понравилось, как мы сегодня боролись, не сбавляя темпа».

Отметим, что «Сабах» выиграл все игры и находится на лидирующей позиции.

İdman.biz