Главный тренер НТД: "Результат игры определила разница в уровне между командами"

«Об игре особо нечего сказать».

Как сообщает İdman.biz, об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер НТД Тахир Бахшиев.

Молодой специалист прокомментировал игру, которую они проиграли «Сабаху» со счетом 86:110. По его словам, этот матч стал большим уроком для баскетболистов:

«На данный момент «Сабах» опережает нас на одну голову и игра это показала. Если мы сможем сделать правильные выводы и извлечь уроки из этой игры, то станем лучше. Эта игра станет для нас отличным опытом. Я бы сказал, что результат игры определила разница в уровне между командами».

Отметим, что НТД занимает четвертое место в группе А с пятью очками после IV тура.

İdman.biz