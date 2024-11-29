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Главный тренер "Орду": "Мы рассматривали эту игру как переломную"

Баскетбол
Новости
29 Ноября 2024 17:29
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Главный тренер "Орду": "Мы рассматривали эту игру как переломную"

«Эта игра была очень важна для нас. Потому что после поражения от «Гянджи» в третьем туре настроение команды было испорчено».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Орду» Альберто Бланко.

Испанский специалист прокомментировал выигранную ими игру против "Лянкярана" со счетом 92:55 в IV туре Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Мы рассматривали этот матч как поворотный момент. Начали встречу очень хорошо. Получили хорошее преимущество в первом периоде. Игроки хорошо обращались с мячом, много бегали и двигались. Однако во втором периоде наступила самоуспокоенность. В следующих периодах мы сохранили преимущество и одержали заслуженную победу. Если мы продолжим в том же темпе в следующих встречах, то достигнем желаемых результатов».

Отметим, что после этой победы «Орду» лидирует в группе B с 7 очками.

İdman.biz

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