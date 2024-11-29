Баскетболист "Сумгайыта": "Мы должны обыграть "Губу"

«На мой взгляд, мы не были полностью готовы к этим играм. Например, матч с "Лянкяраном" мы начали хорошо, долгое время вели, но не смогли защитить свое преимущество».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил баскетболист «Сумгайыта» Мурад Оруджалиев пресс-службе клуба.

Он сравнил текущий сезон с прошлым годом:

«Надеюсь, что с приходом новых игроков мы еще лучше укомплектуемся. Хотя в прошлом баскетбольном году мы не достигли своих целей, у нас был хороший игровой план. Мы учились на своих ошибках. Сейчас мы этого не видим. Но эту проблему можно исправить. По-моему, со временем все станет хорошо. Мы должны сделать все возможное, чтобы выйти в плей-офф».

Оруджалиев также дал оценку соперникам в группе B:

«На данный момент «Гянджа» выступает лучше. Об «Орду» тоже можно сказать хорошие слова. Но у нас есть шанс их победить. Я говорил о "Лянкяране". Мы проиграли игру, в которой были близки к победе. Завтра нам предстоит встреча с «Губой». Мы должны их победить».

Отметим, что матч между «Губой» и «Сумгайытом» пройдет 30 ноября в Губинском олимпийском спортивном комплексе.

İdman.biz