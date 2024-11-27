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Мурат Дикмен: "Если мы достойно сражаемся против "Сабаха"…"

Баскетбол
Новости
27 Ноября 2024 09:05
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Мурат Дикмен: "Если мы достойно сражаемся против "Сабаха"…"

«На следующей неделе мы сыграем с «Сабахом» за лидерство».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольной команды "Нахчыван" Мурат Дикмен.

Турецкий специалист прокомментировал победу со счетом 72:68 над «Абшероном» в 4-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Прежде всего поздравляю «Абшерон», у них сформировалась очень хорошая команда. Собственно, еще до большого перерыва мы начали показывать свою игру. Во втором периоде мы немного сократили разницу. В перерыве я сказал своим баскетболистам, что нам нужно изменить план игры. Потому что наш соперник сегодня хорошо нас проанализировал. Мы думали, что уверенная игра в защите принесет нам победу. Мы очень хорошо играли в обороне в третьем и четвертом периодах. Мы все еще находимся в начале сезона и не проигрываем. Если мы достойно сразимся с "Сабахом" в следующем туре, то достигнем своей цели».

Отметим, что «Нахчыван» выиграл все четыре сыгранных матча.

İdman.biz

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