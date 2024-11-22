Алекс Колдуэлл: "Проигранный матч в Баку произвел на нас эффект холодного душа" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетболист «Шеки» Алекс Колдуэлл дал интервью пресс-службе клуба.

Как сообщает İdman.biz, американец, отпраздновавший 5 дней назад свое 25-летие, рассказал о своем выступлении в третьем туре, уровне Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) и о том, как он прибыл в Азербайджан:

- В первых 3 турах сезона зафиксировано 2 победы и 1 поражение. Как вы оцениваете выступление команды?

- Когда мы были в команде, то говорили с ребятами, что больше всего надо думать об обороне. После первых двух туров мы пришли к выводу, что хромаем в защите. Матч, который мы проиграли в Баку, произвел на нас эффект холодного душа. Поэтому в прошлом туре мы лучше выступили в обороне.

- Вы набрали 29 очков в игре с «Орду» и были лучшим в команде. В матче с «Сумгайытом» вы были признаны самым ценным игроком с 22 очками. Можете ли вы сказать, что ваша карьера в Азербайджане сложилась успешно?

- Я думаю, что мое выступление было неплохим. Здесь я могу показать себя. В последней игре у нас была хорошая возможность набрать много очков. И я воспользовался этим шансом.

- Вы прибыли в Азербайджан из чемпионата Албании. Можете ли вы сравнить эти лиги?

- Мне бы не хотелось сравнивать эти чемпионаты. Однако могу сказать, что в моей бывшей команде были баскетболисты, которые играли в очень хороших командах. Я не думаю, что лига имеет значение. Главное - уровень игроков в команде.

- В прошлом сезоне вы выиграли чемпионат в составе албанской команды «Беселидья». Почему не остались в команде?

- Я тоже не знаю почему (смеется). Причину можно узнать в моем трансферном агентстве. Албания была моим первым европейским опытом. Улетев оттуда, я захотел продолжить выступление в Европе. Так получилось, что мое агентство сообщило мне, что «Шеки» ищет игрока в Азербайджане, и я прибыл сюда.

- Была ли у вас какая-либо информация об Азербайджане до приезда сюда?

- Честно говоря, у меня не было никакой информации об Азербайджане. Я просто знал, что мой друг Джордан Перкинс (баскетболист «Нахчывана») играет в Азербайджане. Через него и агентство я узнал, что в Азербайджане лига создана недавно и что здесь хотят развивать баскетбол.



- Вы родились в городе Колумбия, центре Южной Каролины, США. В чем разница между Колумбией, где вы жили, и Шеки, где вы играете?

- Между городом, где я живу, и Шеки есть много различий. Особенно это касается моря (Колумбия расположена на побережье Атлантического океана). Это мое мнение. Но и Колумбия не такой уж большой город. Между ним и Шеки можно найти сходство. Например, у обоих горная природа.

İdman.biz