Баскетболист, поигравший в НБА: "Я получаю наслаждение от своей карьеры в Азербайджане" - ИНТЕРВЬЮ

На вопросы АЗЕРТАДЖ ответил американский баскетболист команды «Сабах» Тревон Дюваль. İdman.biz представляет интервью.

- Вы находитесь в Азербайджане уже почти 3 месяца. Было бы интересно узнать ваши впечатления о нашей стране и клубе "Сабах", в котором вы играете...

- Я полностью наслаждаюсь своей жизнью и карьерой в Азербайджане. Это красивая страна. Что касается моего клуба, то ко мне все относятся тепло. Здесь все настроено на профессиональном уровне.

- В составе команды «Милуоки» вы приняли участие в 7 матчах НБА. Каким вы помните тот период? Каково вообще играть в большой лиге?

- Я рад, что играл в НБА, это момент моей жизни, который я никогда не забуду. Эта лига стала для меня большим опытом. Я многому научился в команде «Милуоки».

- Вас даже приглашали в состав сборной США в младших возрастных группах...

- Да, я много раз участвовал в сборах команд младших возрастных групп США. Для меня это было честью.

- Почему вам не удалось закрепиться в НБА?

- Игра в НБА зависит от возможностей, условий и немного везения. В некоторых из этих моментов у меня не получилось.

- Интересно, есть ли какие-нибудь известные баскетболисты, с которыми вы сейчас дружите?

- У меня есть несколько друзей-баскетболистов, которые сейчас играют в НБА.

- Как вы оцениваете выступление команды «Сабах» на Кубке Европы ФИБА в этом сезоне?

- Мы провели действительно хорошие матчи и показали, что заслуживаем там играть. Мы просто не смогли добиться желаемых результатов из-за отсутствия нескольких ключевых игроков.

- Каково играть под руководством такого главного тренера, как Римас Куртинайтис?

- Куртинайтис - легендарный тренер. Я горжусь тем, что играю под его руководством. Думаю, я многому научусь у литовского наставника.

- Какие у вас цели в местном чемпионате на этот сезон?

- «Сабах» проводит свой третий сезон в Азербайджанской баскетбольной лиге. На счету команды уже два чемпионства. Конечно, цель и в этом году - стать чемпионом Азербайджана.

- Какая команда лиги, на ваш взгляд, способна составить конкуренцию «Сабаху»?

- Честно говоря, я не думаю, что какая-либо команда сможет составить конкуренцию «Сабаху». Потому что мы очень сильны.

- Какие исторические места вам нравятся в Баку?

- Девичья башня - действительно красивое место для посещения и изучения истории этой страны. Мне нравится архитектура этой башни.



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