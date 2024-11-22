Ирландский тренер: "Против Азербайджана мы провели один из лучших первых таймов"

«Абсолютно рад победе, возможно, мы провели один из лучших первых таймов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Ирландии по баскетболу Марк Кинан после победы над сборной Азербайджана в Дублине (91:67) в рамках отборочного матча чемпионата мира-2027.

Наставник хозяев площадки поделился тактическими аспектами игры, которые позволили выиграть встречу.

«Мы создали большое преимущество. Очевидно, во втором тайме трудно поддерживать такую интенсивность, когда вы ведете 25-30 очков, но в целом я рад. Но это первая половина работы, вторая половина будет в воскресенье, когда проведем матч против Косово», - заметил Кинан.

Отметим, что после трех туров сборные Азербайджана, Швейцарии и Ирландии набрали по 4 очка.

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