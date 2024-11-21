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Капитан сборной Ирландии: "Мы нацелены на победу над Азербайджаном"

Баскетбол
Новости
21 Ноября 2024 11:28
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Капитан сборной Ирландии: "Мы нацелены на победу над Азербайджаном"

«Чтобы продолжить борьбу в турнире, нам нужно выиграть обе домашние игры».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан мужской сборной Ирландии по баскетболу Шон Флуд.

28-летний баскетболист прокомментировал предстоящий матч против нашей сборной в рамках квалификации чемпионата мира-2027. Он сказал, что, проиграв 2 матча в группе, они постараются максимально использовать свой последний шанс:

«Сейчас или никогда. Мы знаем, что американец Джордан Дэвис из сборной Азербайджана очень талантлив. Он играет в высшей лиге Испании и сделал очень успешную карьеру в Европе. У них есть несколько талантливых местных игроков. У них хорошие габариты и способность реализовывать трехочковые броски. В такой игре имеют значение даже мелкие детали. В нашем лагере очень хорошая атмосфера. Мы постоянно говорим о том, что нам нужно выиграть две игры. Но если в первом матче мы не победим, второй матч не будет иметь смысла. Мы нацелены на победу над Азербайджаном. Мы не говорили о матче с Косово. Мы сосредоточены только на сегодняшней игре».

Отметим, что матч Ирландия - Азербайджан, который пройдет сегодня в Дублине, начнется в 21:00.

İdman.biz,

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