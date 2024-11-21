Марк Кинан: "Ожидаем сложный матч против Азербайджана"

«Мы ожидаем сложный матч против сборной Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом в преддверии сегодняшней отборочной встречи чемпионата мира-2027 по баскетболу заявил главный тренер сборной Ирландии Марк Кинан.

Он оценил готовность своей команды к предстоящей игре.

«Мы очень рады вызову в виде домашних отборочных матчей подряд на Национальной баскетбольной арене. Азербайджан - действительно высококлассная команда. С нетерпением хотим посмотреть, чего мы можем добиться», - подчеркнул Кинан.

Отметим, что после двух туров сборная Азербайджана набрала 2 очка, а Ирландия замыкает таблицу с одним баллом.

İdman.biz