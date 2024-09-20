У "Сабаха" есть шанс на реванш - ЗНАКОМЫЙ СОПЕРНИК

Определился первый соперник "Сабаха" в Лиге Европы ФИБА.

İdman.biz сообщает, что это шведский клуб «Норчёпинг Дельфинс», которому мы проиграли в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Они проиграли в полуфинале швейцарскому «Фрибургу» со счетом 79:80 и вновь стали соперниками нашего представителя. «Сабах» ранее проиграл «Норчепинг Долфинс» со счетом 71:75.

«Сабах» проведет первую игру против «Норчепинг Долфинс» 23 октября. Матч в Баку состоится 13 ноября.

Отметим, что двое других соперников команды Римаса Куртинайтиса в группе G пока неизвестны.

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