20 Сентября 2024
RU

У "Сабаха" есть шанс на реванш - ЗНАКОМЫЙ СОПЕРНИК

Баскетбол
Новости
20 Сентября 2024 16:20
19
У "Сабаха" есть шанс на реванш - ЗНАКОМЫЙ СОПЕРНИК

Определился первый соперник "Сабаха" в Лиге Европы ФИБА.

İdman.biz сообщает, что это шведский клуб «Норчёпинг Дельфинс», которому мы проиграли в первом отборочном раунде Лиги чемпионов.

Они проиграли в полуфинале швейцарскому «Фрибургу» со счетом 79:80 и вновь стали соперниками нашего представителя. «Сабах» ранее проиграл «Норчепинг Долфинс» со счетом 71:75.

«Сабах» проведет первую игру против «Норчепинг Долфинс» 23 октября. Матч в Баку состоится 13 ноября.

Отметим, что двое других соперников команды Римаса Куртинайтиса в группе G пока неизвестны.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

4-й легионер в "Лянкяране"
18:00
Баскетбол

4-й легионер в "Лянкяране"

Команду усилил американский баскетболист Майкл Роджерс
"Этот чемпионат будет более зрелищным"
17:17
Баскетбол

"Этот чемпионат будет более зрелищным"

"Клубы, которые в прошлом сезоне были аутсайдерами, сильно прибавят"
"Губа" подписала американского баскетболиста
15:53
Баскетбол

"Губа" подписала американского баскетболиста

Баскетболист 1998-го года рождения уже присоединился к команде
НТД продлил с ним контракт
14:57
Баскетбол

НТД продлил с ним контракт

25-летний баскетболист будет выступать за команду еще один год
"Нефтчи" подписал еще двух игроков
12:30
Баскетбол

"Нефтчи" подписал еще двух игроков

Оба - американцы
"Нахчыван" представил новый логотип
09:54
Баскетбол

"Нахчыван" представил новый логотип

В прошлом сезоне команда завоевала серебряную медаль Азербайджанской баскетбольной лиги

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
17 Сентября 18:48
Другие

Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Оба путешественника преодолели 186 миль (300 километров), чтобы добраться до Азербайджана
Азербайджанский нападающий в албанском клубе
17 Сентября 23:12
Азербайджанский футбол

Азербайджанский нападающий в албанском клубе

Футболист подписал контракт с новым клубом до конца сезона