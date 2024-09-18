"Сумгаит" продлил контракт с двумя игроками

«Сумгаит» продолжает укомплектовывать команду.

Как сообщает İdman.biz, клуб вновь договорился с Фаридом Махмудовым и Мурадом Оруджалиевым, игравшими за команду в прошлом сезоне.

С баскетболистами заключен контракт сроком на 1 год.

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