"Сумгаит" продлил контракт с двумя игроками

«Сумгаит» продолжает укомплектовывать команду.
Как сообщает İdman.biz, клуб вновь договорился с Фаридом Махмудовым и Мурадом Оруджалиевым, игравшими за команду в прошлом сезоне.
С баскетболистами заключен контракт сроком на 1 год.
İdman.biz
«Сумгаит» продолжает укомплектовывать команду.
Как сообщает İdman.biz, клуб вновь договорился с Фаридом Махмудовым и Мурадом Оруджалиевым, игравшими за команду в прошлом сезоне.
С баскетболистами заключен контракт сроком на 1 год.
İdman.biz
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