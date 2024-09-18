«Встреча прошла не так, как мы хотели».

Об этом İdman.biz заявил баскетболист «Сабаха» Эндер Поладханлы.

Он прокомментировал игру, в которой они проиграли шведскому клубу «Норчепинг Дельфинс» со счетом 71:75 в квалификационном раунде Лиги чемпионов ФИБА.

По словам Поладханлы, их целью было выйти в основной этап:

«Конечно, мы вышли на этот матч, чтобы победить. Но не получилось. В спорте случается всё. Я считаю, что мы сражались очень хорошо. Это была интересная игра. До последней секунды не было известно, кто станет победителем. На этот раз они победили. Но мы увидели наши слабые места. Постараемся над ними поработать.

Главной причиной нашего поражения была не наша форма. У нас были удачные броски, мы могли создавать те комбинации, которые хотели. Соперник очень хорошо нас проанализировал и часто опережал нас. Вот почему так произошло. Соперник - очень хорошая команда. Они хорошо подготовились к этому этапу. Эта команда уже много лет играет с одним и тем же составом. Это важное условие. Потому что команде важно понимать друг друга. Мы новая команда. У нас новые трансферы. Я считаю, что если мы пройдем в квалификационный раунд Лиги чемпионов в следующем году, все будет совсем по-другому».

Он рассказал, что в этом году они будут соревноваться в Кубке Европы ФИБА:

«Конечно, наша главная цель - хотя бы попытаться выйти из группы в Кубке Европы. У нашей команды есть такой потенциал. Я верю, что мы сможем это сделать».

Отметим, что «Сабах», который будет выступать в группе G Кубка Европы, проведет свой первый матч 10 октября.

Банучичек Гусейнли

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