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Очередной трансфер "Губы" - ФОТО

Баскетбол
Новости
17 Сентября 2024 12:39
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Очередной трансфер "Губы" - ФОТО

Баскетбольный клуб «Губа» осуществил очередной трансфер легионера.

Как сообщает İdman.biz, наш представитель договорился с очередным баскетболистом из США.

Команда под руководством Шахрияра Аскерова договорилась с Маликом Рашадом Хантом. С ним был подписан годовой контракт.

Малик Рашад за свою карьеру был легионером в разных странах. Выступал за команды «Мулеге Минейрос» (Мексика), «Джинасио Ольханенсе» (Португалия), «Sky Money Kings» (Китай), «Аль-Ватба» (Сирия), «Сорокаба» (Бразилия), «Импортадора Альварадо» (Эквадор).

Отметим, что баскетболист 1997 года рождения уже присоединился к команде.

İdman.biz

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