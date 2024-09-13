Определился состав "Сабаха" на Лигу Чемпионов

Объявлен состав чемпиона Азербайджана «Сабаха», который сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов ФИБА.

Как сообщает İdman.biz, клуб распространил об этом информацию.

В команде «Сабах» 15 баскетболистов. «Норчёпинг Дельфинс» (Швеция) станет первым соперником нашего чемпиона в отборочном раунде, который пройдет в Анталье. Игра начнется 17 сентября в 17:30.

Состав "Сабаха":

Джабраил Акперов, Айдын Ибрагимов, Акпер Мамедов, Аликямран Мамедов, Эндер Поладханлы, Ширзад Ширзадов, Тариэль Юсифзаде (все Азербайджан), Деандре Болдуин, Камрон Блю, Тревон Дюваль, Хасани Граветт, Майкл Холтон (все США), Артёмс Бутянковс, Клавс Каварс (оба Латвия) и Андрей Войналович (Украина).

Отметим, что победитель матча «Сабах» — «Норчёпинг Дельфинс» 19 сентября в полуфинале встретится со швейцарским клубом «Фрибург».

İdman.biz