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Кевин Дюрант назвал идеальную стартовую пятёрку игроков НБА

Баскетбол
Новости
13 Сентября 2024 21:05
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Кевин Дюрант назвал идеальную стартовую пятёрку игроков НБА

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", лёгкий форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант поделился мнением об идеальном составе для стартовой пятёрки игроков НБА.

"Пожалуй, я бы взял Луку Дончича. Я бы включил в неё себя. Затем я бы взял Леброна Джеймса, Джоэла Эмбиида, а также Клэя Томпсона", - сказал Дюрант в эфире Boardroom.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс" в первом раунде плей-офф встречался с клубом "Миннесота Тимбервулвз" и проиграл ему в четырёх матчах серии. Дюрант после сезона НБА принял участие в летних Олимпийских играх в Париже, где вместе со сборной США завоевал золотые медали.

Ранее лучшую стартовую пятёрку в истории Национальной баскетбольной ассоциации назвал разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг.

İdman.biz

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