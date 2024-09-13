"Мы должны показать свою силу"

«Наши тренировки прошли очень хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан баскетбольного клуба "Сабах" Эндер Поладханлы.

Он рассказал о сборах, которые они провели в целях подготовки к Лиге чемпионов ФИБА. Поладханлы рассказал, что они прошли тяжелую подготовку:

«Мы провели контрольные матчи с сильными соперниками. Наша команда пусть и не на все 100, но на 90 процентов готова к квалификационному этапу Лиги чемпионов. Есть некоторые моменты, над которыми нам нужно поработать. Я верю, что мы подготовимся в оставшиеся 5 дней».

Он прокомментировал предстоящий матч против «Норчепинг Дельфинс» в квалификационном этапе:

«У нашего соперника в этом году очень хорошая команда. У них сильные игроки. Первая игра будет одной из самых сложных. Потому что это стартовая игра, азарт и т.д. - все будет. Когда в прошлом году мы вышли в квалификационный этап, никто не ожидал от нас такого результата. В баскетболе всякое случается. У нашей команды хороший потенциал. Я считаю, что наши шансы очень высоки. Мы должны двигаться вперед шаг за шагом. Потому что мы были в группе на Кубке Европы и у нас был шанс проиграть там. Но Лига чемпионов - это система плей-офф. Если мы проиграем, все закончится с первой игры.

Мы не можем ошибаться, должны показывать свою силу от первого матча и до конца. Хорошо, что наш первый матч пройдет в Турции. Это братская страна, и я верю, что там нам окажут большую поддержку. Мы будем чувствовать себя там как дома. Когда мы боролись в Македонии в прошлом году, у нас не было поддержки».

Отметим, что свой первый матч в квалификационном этапе "Сабах" проведет 17 сентября. Игра начнется в 17:30 по бакинскому времени.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz