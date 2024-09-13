Куртинайтис озвучил цель "Сабаха" в Лиге чемпионов

«В Лиге чемпионов мы примем участие в первый раз в истории. Это сильное соревнование в европейском баскетболе».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис.

- Как прошла подготовка? Довольны ли вы ей? Насколько команда готова к квалификационному этапу Лиги чемпионов ФИБА?

- В Лиге чемпионов мы примем участие в первый раз в истории. Это сильное соревнование в европейском баскетболе. Мы хотим там участвовать. Для этого нам необходимо пройти квалификацию. Мы готовились серьезно. Мы команда хорошая. Мы провели шесть игр в Литве. Я этим сбором остался доволен. Несмотря на то, что несколько игр мы проиграли.

Мы проиграли такой команде, как «Жальгирис», который был и является ведущей командой Евролиги. Это клуб с опытом в 80 лет, недавно они отпраздновали юбилей. Мы проиграли «Ритасу», который стал чемпионом Литвы. Эти клубы очень серьезные. В Литву мы ехали, чтобы посмотреть как будем выглядеть среди сильных команд. Выглядели мы достойно. Даже после проигрыша от «Жальгириса» получили то, что хотели, так как увидели, как надо играть. Это все пошло нам на пользу. С «Ритасом», чемпионом Литвы, мы достойно боролись. Могли даже выиграть. Но не смогли реализовать два последних броска.

Эта подготовка дала то, что мы хотим. Доволен командой и игроками, как они работают, как относятся к квалификационному турниру. Посмотрим, как будет дальше.

- Семнадцатого сентября ваша команда сыграет первую игру со шведским клубом «Норчёпинг Дельфинс». Как оцениваете шансы? Что может позволить потенциал команды?

- Неважно, какие команды играют. Шансы перед игрой всегда 50 на 50. Деньги, любовь и успех любят тишину. Если оглашать все заранее, можно все потерять. Мы готовились хорошо. Мы готовы. И мы будем стараться. Могу пообещать, что мы будем бороться изо всех сил. Посмотрим, как получится.

- Нынешний состав сильнее прошлого?

- В этом году мы собрали игроков другого плана. Мы поменяли иностранцев. Думаю, что теперь они играют в тот баскетбол, который я хочу. Я сам выбирал игроков. Я не хочу сказать, что прошлые игроки были плохие. Мы выиграли чемпионат. Но я думаю, что в этом сезоне мы усилились.

Правда, я не смог взять одного игрока, потому что он передподписал контракт со своим клубом. В Литве если игрок хороший, то он или уезжает в НБА или в европейские клубы.

- Ваша цель в Лиге чемпионов?

- Попасть в групповой турнир. Если не пройдем, то попадем в Кубок Европы. Там тоже сильные команды. Некоторые даже сильнее клубов Лиги чемпионов. Это будет интересный и полезный опыт для азербайджанского баскетбола.

Банучичек Гусейнли

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