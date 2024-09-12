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Карри назвал два своих самых любимых трёхочковых броска

Баскетбол
Новости
12 Сентября 2024 23:16
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Карри назвал два своих самых любимых трёхочковых броска

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал два своих самых любимых трёхочковых броска, сделанных за карьеру.

«Четыре подряд трёшки, которые поставили точку в борьбе за олимпийское золото. И даже тот последний бросок, который был довольно нелепым, даже по моим меркам. И я думаю, что это [трёхочковые, которые я сделал] в игре против «Оклахома-Сити Тандер» (речь идёт об игре, которая состоялась 28 февраля 2016 года). Она хоть и не была чемпионской, но стала действительно громким шагом для нашей команды. Она входит в топ-2 [игр, в которых я сделал свои самые любимые трёхочковые]», - приводит слова Карри портал Clutch Points.

Ранее Стефен Карри обозначил свои планы после завершения профессиональной карьеры.

İdman.biz

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