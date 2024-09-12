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"Серхедчи" усилился еще одним американским баскетболистом

Баскетбол
Новости
12 Сентября 2024 14:45
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"Серхедчи" усилился еще одним американским баскетболистом

Баскетбольный клуб «Серхедчи» договорился с еще одним американским игроком.

İdman.biz сообщает, что команда совершила очередной трансфер.

Маткале Лоттс, который начнет тренировки в «Серхедчи», подписал контракт до конца сезона.

İdman.biz

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