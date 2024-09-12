"Серхедчи" усилился еще одним американским баскетболистом

Баскетбольный клуб «Серхедчи» договорился с еще одним американским игроком.
İdman.biz сообщает, что команда совершила очередной трансфер.
Маткале Лоттс, который начнет тренировки в «Серхедчи», подписал контракт до конца сезона.
İdman.biz
Баскетбольный клуб «Серхедчи» договорился с еще одним американским игроком.
İdman.biz сообщает, что команда совершила очередной трансфер.
Маткале Лоттс, который начнет тренировки в «Серхедчи», подписал контракт до конца сезона.
İdman.biz
Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела сегодня свой очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы
Сборная Азербайджана, занявшая первое место в командном зачете на молодежном чемпионате Европы по дзюдо в Таллинне (Эстония), вернулась на родину
Сегодня в Будапеште началась 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада