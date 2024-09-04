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Определился главный тренер "Гянджи"

Баскетбол
Новости
4 Сентября 2024 16:35
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Определился главный тренер "Гянджи"

Определился новый главный тренер команды «Гянджа», выступающей в Азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, на этот пост назначен Халил Атлы.

С турецким специалистом заключен контракт сроком на 1 год. 37-летний тренер работал со сборными Турции в младших возрастных группах, а также в клубах. Он выполнял функции главного тренера и помощника тренера. Халил Атлы работал тренером в клубе «Мерсин МСК». Его команда в прошлом сезоне стала чемпионом и квалифицировалась в Суперлигу.

Отметим, что Халил Атлы сменил на этом посту своего соотечественника Бедри Мерича.

İdman.biz

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