Определился главный тренер "Гянджи"

Определился новый главный тренер команды «Гянджа», выступающей в Азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, на этот пост назначен Халил Атлы.

С турецким специалистом заключен контракт сроком на 1 год. 37-летний тренер работал со сборными Турции в младших возрастных группах, а также в клубах. Он выполнял функции главного тренера и помощника тренера. Халил Атлы работал тренером в клубе «Мерсин МСК». Его команда в прошлом сезоне стала чемпионом и квалифицировалась в Суперлигу.

Отметим, что Халил Атлы сменил на этом посту своего соотечественника Бедри Мерича.

İdman.biz