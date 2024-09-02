Состав "Хазри" на новый сезон

«Хазри», серебряный призер прошлого сезона Азербайджанской баскетбольной лиги, готовится к новому сезону с другим составом.

Как сообщает İdman.biz, представитель столицы, расставшийся с большинством баскетболистов, заменил их новыми.

Лишь Джордан Перкинс (США) из прошлогоднего состава будет также выступать за команду. Клуб согласился еще с четырьмя американцами. Это ДеШон Уэйд, Девон Дженкинс, Джермейн Марроу и Тремер Браун.

Кроме того, новыми лицами являются Лука Петровский (Северная Македония), Дмитрий Зухарлов (Украина), Эхсан Шабани (Иран) и Папуна Киртадзе (Грузия).

К местным игрокам Расулу Мамедзаде и Джафару Аббасову, которые в прошлом году были в составе «Хазри», присоединился Назар Гулиев.

Еще одно изменение связано с должностью помощника тренера команды. Гурай Йылдыз заменил Давиде Цицивадзе.

Отметим, что главным тренером «Хазри» в сезоне 2024/25 будет также турецкий специалист Мехмет Дикмен, подписавший с командой новый контракт.

Эмин Ага

İdman.biz