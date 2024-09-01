Шакил О'Нил - об эмоциях от завершения карьеры: Я был растерян

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, какие эмоции испытал, когда завершил профессиональную карьеру.

«Я был растерян, потому что планировал завершить карьеру только через два года. Так что не был по-настоящему готов. Я играю с 14 лет. Со мной всегда было ощущение выхода на арену. Были эти полтора часа. А когда я перестал играть, то это ощущение пропало.

Но я пошёл на этот концерт и снова испытал то же самое чувство. Я подумал: «Знаешь что? Я раньше так делал. Посмотрим, смогу ли я снова этим заняться». Это весело», - приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Шакил О'Нил является четырёхкратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002 и 2006), трёхкратным MVP финала (2000-2002) и MVP регулярного сезона (2000). Шакил стал олимпийским чемпионом в 1996-м и чемпионом мира в 1994-м.

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