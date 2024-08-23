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"Наши соперники были очень сильными и опытными"

Баскетбол
Новости
23 Августа 2024 17:17
23
"Наши соперники были очень сильными и опытными"

«Обе команды были очень сильны».

Об этом İdman.biz заявила член сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Мерседес Уолкер.

Она прокомментировала прекращение борьбы в отборочном раунде Кубка Европы, который проходит в столице Австрии Вене. Опытная баскетболистка, чья сборная проиграла в группе сборным Испании (12:20) и Австрии (7:21), рассказала, что они сделали все возможное как команда:

«Наши соперники были очень сильными и опытными. Каждая из нас хотела победить в этих играх. К сожалению, результаты расстроили. Мы были очень разочарованы тем, что не выиграли. Мы с девочками много думали об этом матче. На мой взгляд, несмотря ни на что, мы провели отличный сезон».

Отметим, что наша команда, занявшая последнее место в группе, не прошла в плей-офф.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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