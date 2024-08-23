68 процентов очков нашей сборной

По итогам первого дня Кубка Европы по баскетболу 3х3 были названы самые результативные игроки.

Как сообщает İdman.biz, в число лидеров входит и баскетболистка сборной Азербайджана Дина Ульянова.

Лидер нашей сборной в двух матчах набрала 13 очков. Она уступает только испанке Сандре Икеравиде. На счету пиренейской баскетболистки 20 очков.

Сандра оказалась результативнее нашей сборной, которая в двух проигранных играх набрала всего 19 очков. Дина набрала около 68 процентов очков нашей команды.

Ульянова делит 2-е место в списке лучших бомбардиров с испанкой Вегой Химено и австрийкой Алексией Аллес. Все три игрока набрали по 13 очков.

Отметим, что наша сборная проиграла в группе Испании 12:20 и Австрии - 7:21, и завершила борьбу.

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