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16 команд на бакинском этапе

Баскетбол
Новости
22 Июля 2024 09:39
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16 команд на бакинском этапе

Объявлен предварительный список команд, которые примут участие в бакинском этапе женской баскетбольной серии 3х3.

Как сообщает İdman.biz, заявки на участие в турнире подали 16 команд.

Нашу страну на соревнованиях представят сборная Азербайджана и клуб «Baku Flames». В бакинском этапе также примут участие команды Нидерландов, Франции, Испании, Польши, Италии, Португалии, Украины, Филиппин, Ирландии, Австрии и Сингапура.

Китай на турнире будет представлять сборная U-24. Среди участников также будут клубы «Маэбаши Фловлиш» из Японии и «Гёр» из Венгрии.

Отметим, что Бакинский этап пройдет 17-18 августа.

İdman.biz

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