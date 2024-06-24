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"Цель - только победить"

Баскетбол
Новости
24 Июня 2024 20:54
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"Цель - только победить"

«Тренировки длились 10-12 дней».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана U-20 Альберто Бланко.

Испанский специалист высказал свое мнение о сборах команды и чемпионате Европы:

«Подготовка немного затянулась. Я доволен подготовкой игроков. Я еще не решил, кого отправлю в Румынию. Все станет ясно на следующей неделе. Что касается соперников, то нас ждут тяжелые испытания. Мы еще не побеждали в группе. Цель - только победить».

Отметим, что национальная сборная примет участие в дивизионе B чемпионата Европы, который пройдет в румынском Питешти 12-21 июля.

İdman.biz

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