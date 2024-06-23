23 Июня 2024
RU

Начались баскетбольные отборы - ФОТО

Баскетбол
Новости
23 Июня 2024 14:00
23
Начались баскетбольные отборы - ФОТО

Делегация тренерских специалистов Федерации баскетбола Азербайджана (ABF) провела отбор.

Как сообщает İdman.biz, среди учащихся 2012-2015 годов рождения, обучающихся в районных и городских школах республики, были отобраны и зарегистрированы мальчики и девочки, физические и функциональные показатели которых подходили для занятий баскетболом.

Сегодня начался очередной тур отбора. На этом этапе учащиеся выполняли практические упражнения. Учащиеся, успешно прошедшие этап, продемонстрируют свои навыки на следующем этапе.

Отметим, что отборочные тренинги в столице и регионах будут продолжаться на протяжении всех летних месяцев.

İdman.biz

Новости по теме

Очередное испытание Baku Flames: определились 6 соперников
22 Июня 12:40
Баскетбол

Очередное испытание Baku Flames: определились 6 соперников

Губинский этап пройдет 20-21 июля
"Лянкаран" и МОИК присоединятся к чемпионату Азербайджана
21 Июня 13:02
Баскетбол

"Лянкаран" и МОИК присоединятся к чемпионату Азербайджана

Помимо них в лигу войдут клубы, которые будут представлять Товуз и Габалу
Наша сборная проиграла Грузии
20 Июня 15:32
Баскетбол

Наша сборная проиграла Грузии

Матч завершился победой хозяев со счетом 73:67
Неудачу ему не простили
19 Июня 22:21
Баскетбол

Неудачу ему не простили

Команда завершила чемпионат на последнем месте
"Сабах" в Лиге Чемпионов! - Впервые в истории
18 Июня 22:03
Баскетбол

"Сабах" в Лиге Чемпионов! - Впервые в истории

Это будет впервые в азербайджанском баскетболе
Сборные Азербайджана тренируются в Грузии
18 Июня 18:26
Баскетбол

Сборные Азербайджана тренируются в Грузии

Команды готовятся к играм чемпионата Европы

Самое читаемое

ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО
21 Июня 00:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 завершился II тур в группе B

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО
21 Июня 18:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО

Сегодня стартовал второй тур в группе Е на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: 2 гола в матче Англия - Дания - ВИДЕО
20 Июня 21:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: 2 гола в матче Англия - Дания - ВИДЕО

Сегодня сыграны игры второго тура в группе С на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Судьбу матча Словения - Сербия решил гол на последних секундах - ВИДЕО
20 Июня 18:54
Евро-2024

ЕВРО-2024: Судьбу матча Словения - Сербия решил гол на последних секундах - ВИДЕО

Стартовал II тур в группе С на ЕВРО-2024