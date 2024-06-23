Начались баскетбольные отборы - ФОТО

Делегация тренерских специалистов Федерации баскетбола Азербайджана (ABF) провела отбор.

Как сообщает İdman.biz, среди учащихся 2012-2015 годов рождения, обучающихся в районных и городских школах республики, были отобраны и зарегистрированы мальчики и девочки, физические и функциональные показатели которых подходили для занятий баскетболом.

Сегодня начался очередной тур отбора. На этом этапе учащиеся выполняли практические упражнения. Учащиеся, успешно прошедшие этап, продемонстрируют свои навыки на следующем этапе.

Отметим, что отборочные тренинги в столице и регионах будут продолжаться на протяжении всех летних месяцев.

İdman.biz