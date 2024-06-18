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Сборные Азербайджана тренируются в Грузии

Баскетбол
Новости
18 Июня 2024 18:26
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Сборные Азербайджана тренируются в Грузии

Наши юношеские баскетбольные команды U-16 и U-18 начали второй этап сборов в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает İdman.biz, команды готовятся к играм чемпионата Европы.

U-16 под руководством Тахира Бахшиева и Полада Гасанова и U-18 под руководством Анара Сарыева и Фарида Амирова в основном проводят тактико-техническую подготовку в соседней стране. В процессе подготовки наша сборная U-16 уже проверила свои силы в контрольной игре. Азербайджан выиграл со счетом 58:40 у сборной Грузии U-16, выступающей в дивизионе «А».

Отметим, что U-16 примет участие в играх дивизиона «С» чемпионата Европы, который пройдет в Тиране, столице Албании, 9-14 июля, а U-18 - в городе Эльбасани 23-28 июля.

İdman.biz

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