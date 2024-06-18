"Бостон Селтикс" - чемпион-2024 в НБА! Теперь это самая титулованная франшиза в истории - ВИДЕО

Тейтум наконец получил свой перстень, Джейлен Браун ­- MVP финальной серии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», сезон-2023/2024 в НБА официально подошёл к концу. Сегодня, 18 июня, трофей Ларри О’Брайена над головой подняли игроки «Бостон Селтикс». Лучшая команда регулярного чемпионата закончила начатое в серии с «Даллас Маверикс» и завоевала свой 18-й трофей, обойдя «Лос-Анджелес Лейкерс» и став самой титулованной франшизой в истории НБА! Ещё в конце марта «Бостон» гарантировал себе первое место в Восточной конференции и, одержав в итоге 64 победы в 82 матчах (78%), считался главным фаворитом на победу в плей-офф. В первом раунде подопечные Джо Маззуллы разобрались с «Майами», а во втором — с «Кливлендом», одолев обе команды со счётом 4-1. В финале Восточной конференции последовал вынос «Индианы», который обеспечил «Селтикс» второй выход в финал НБА за три года и принёс Джейлену Брауну награду MVP финала Восточной конференции.

Так, в лиге появился пятый чемпион за пять лет — это первый подобный случай за всё время её существования. Ни у «Лейкерс», ни у «Бакс», ни у «Уорриорз» или «Наггетс» не получилось защитить свой титул на данном отрезке. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что нынешний «Бостон» попытается сделать это в следующем году. Потому что это одна из самых доминантных команд в истории — даже если так не кажется на первый взгляд. Это был первый за 10 лет сезон «Селтикс» без Маркуса Смарта. В рамках трёхсторонней сделки его обменяли на Кристапса Порзингиса, который в этом году наконец доказал, что может быть ключевым звеном в контендере.

Самого Смарта заменил Дрю Холидэй — теперь он не только завоевал свой второй трофей за четыре сезона, но и подтвердил статус одного из лучших защитных разыгрывающих в лиге, несмотря на то что оставался слегка недооценённым в последние годы. Эл Хорфорд наконец получил свой перстень после того, как провёл аж 183 матча в плей-офф, а Деррик Уайт превратился из лучшего ролевика лиги в даже более важного игрока. Джо Маззулла оправился от неудачного старта тренерской карьеры, оправдал доверие руководства и наверняка останется у руля. Но всё это было бы невозможно, если бы не звёздный дуэт «Бостона» — Джейлен Браун и Джейсон Тейтум.

На протяжении всего сезона эти двое раз за разом демонстрировали, что являются лучшей атакующей связкой в НБА. Но награда MVP финальной серии всё-таки досталась Брауну — голосующие не смогли проигнорировать неутешительное выступление Тейтума в первых двух матчах серии. Теперь не осталось никаких сомнений в том, что Джейлен целиком и полностью заслуживает контракта на $ 304 млн, который «Селтикс» выдали ему в прошлом году. Более того, своим выступлением Джей Би заставил многих поверить, что играет если не лучше, то хотя бы наравне со своим суперзвёздным напарником. Его статус второго номера уже не так прочен, как раньше, и потому расстановка сил в «Бостоне» ещё может измениться.

Несмотря на то, что в плей-офф «Бостон» имел не самых сильных соперников, по сезону они имеют третий лучший нет-рейтинг в истории. По этому показателю «Селтикс» уступают только неудержимым «Буллз» образца-1995/1996 и 1996/1997. 11,6 — это столько же, сколько было у «Уорриорз» в сезоне-2016/2017, и больше, чем было у чемпионского «Бостона» в 2008 году. Кстати, та команда с Полом Пирсом, Кевином Гарнеттом, Рэем Алленом и другими также имела лучший результат в регулярном сезоне — 66-16. И вот, спустя 16 лет история повторилась — трофей НБА вернулся в Массачусетс.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бостон» стал не только самой успешной франшизой в истории НБА, но и автоматически превратился в фаворита на победу в 2025 году. Есть все основания полагать, что в руководстве сделают всё, чтобы сохранить команду в существующем виде. И чтобы удержать стартовую пятёрку как минимум до 2026 года, «Селтикс» останется только выдать новый контракт Деррику Уайту. Вот и получается, что на этом отрезке у них будет очень хороший шанс на повторение успеха. Но рассуждать об этом пока слишком рано — давайте дадим парням насладиться триумфом и как следует отпраздновать его на чемпионском параде.

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