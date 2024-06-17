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Париж-2024: календарь игр нашей сборной

Баскетбол
Новости
17 Июня 2024 14:43
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Париж-2024: календарь игр нашей сборной

Определился игровой календарь нашей женской сборной по баскетболу 3х3, которая примет участие в летних Олимпийских играх в Париже-2024.

İdman.biz сообщает, что 30 июля наша команда проведет свой первый матч против Испании.

По правилам турнира в полуфинал выйдут первые 2 сборные на групповом этапе, где соревнуются 8 команд. Команды, занявшие 3-6 места, определят двух следующих счастливчиков, которые пройдут в 1/2 финала.

Баскетбол 3х3, групповой этап
30 июля
23:00. Испания - АЗЕРБАЙДЖАН

31 июля
23:30. США - АЗЕРБАЙДЖАН

1 августа
14:30. АЗЕРБАЙДЖАН - Франция
20:30. Германия - АЗЕРБАЙДЖАН

2 августа
11:30 утра. Австралия - АЗЕРБАЙДЖАН
19:30. Китай - АЗЕРБАЙДЖАН

3 августа
19:30 Канада – АЗЕРБАЙДЖАН

Отметим, что олимпийский чемпион определится в финальном матче 5 августа.

İdman.biz

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