Париж-2024: календарь игр нашей сборной

Определился игровой календарь нашей женской сборной по баскетболу 3х3, которая примет участие в летних Олимпийских играх в Париже-2024.
İdman.biz сообщает, что 30 июля наша команда проведет свой первый матч против Испании.
По правилам турнира в полуфинал выйдут первые 2 сборные на групповом этапе, где соревнуются 8 команд. Команды, занявшие 3-6 места, определят двух следующих счастливчиков, которые пройдут в 1/2 финала.
Баскетбол 3х3, групповой этап
30 июля
23:00. Испания - АЗЕРБАЙДЖАН
31 июля
23:30. США - АЗЕРБАЙДЖАН
1 августа
14:30. АЗЕРБАЙДЖАН - Франция
20:30. Германия - АЗЕРБАЙДЖАН
2 августа
11:30 утра. Австралия - АЗЕРБАЙДЖАН
19:30. Китай - АЗЕРБАЙДЖАН
3 августа
19:30 Канада – АЗЕРБАЙДЖАН
Отметим, что олимпийский чемпион определится в финальном матче 5 августа.
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