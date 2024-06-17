Главный тренер азербайджанского клуба: "У меня есть другие предложения"

«Хазри» не продлил контракт со своим главным тренером Муратом Дикменом.

По информации, предоставленной İdman.biz турецким экспертом, он не торопится подписывать соглашение.

Серебряный призер Азербайджанской баскетбольной лиги сообщил, что примет решение после того, как будут уточнены цели клуба:

«Жду, будут ли они играть за чемпионство в новом сезоне и каким будет бюджет. Только после этого можно будет подписать новый контракт».

По его словам, он желает продолжить свою работу в Азербайджане:

«Помимо клубов "Приштина" из Косово, "Комарно" из Словакии, "Брно" из Чехии и "Эсенлер Эрол" и "Чайирова" из Турции, есть также предложения из вашей страны. Я хочу остаться в Азербайджане. Все станет ясно через 15 дней».

Отметим, что "Хазри" вышел в финал под руководством Дикмена. Команда проиграла «Сабаху» в решающей серии и заняла второе место.

Эмин Ага

İdman.biz