13 Июня 2024
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Наша сборная сыграет в Бордо

Баскетбол
Новости
13 Июня 2024 10:51
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Наша сборная сыграет в Бордо

Объявлен очередной турнир по баскетболу 3х3, в котором примет участие женская сборная Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что наша команда примет участие в этапе женской серии в Бордо.

Турнир пройдет 9-10 июля. Известны 14 команд, которые примут участие в соревновании.

Соперниками нашей сборной станут Германия, Франция, Нидерланды, Испания, Польша, Италия, Монголия, Чехия, Израиль, Австрия, Ирландия, Пуэрто-Рико. Венгерский клуб «Дьёр» также примет участие в турнире во Франции.

Отметим, что наша команда, которая пока приняла участие только в Габалинском этапе, завтра стартует в Клермон-Ферране. А 4-5 июля нашу сборную ждет испытание во Фрибурге.

İdman.biz

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