11 Июня 2024
RU

Навстречу чемпионату Европы

Баскетбол
Новости
11 Июня 2024 11:57
18
Навстречу чемпионату Европы

Молодежная сборная Азербайджана по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщает İdman.biz, 3 июня сборная U-20 приступила к первому этапу тренировочных сборов в Гахском олимпийском спортивном комплексе.

Под руководством испанского тренера Альберто Бланко команда дважды в день проводит тактические и физические тренировки.

Национальная сборная выступит в дивизионе Б чемпионата Европы, который пройдет 12-21 июля в Питешти (Румыния)

Отметим, что первый этап сборов продлится до 19 июня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мы поехали туда побеждать" - ВИДЕО
10 Июня 22:58
Баскетбол

"Мы поехали туда побеждать" - ВИДЕО

"Обе игры с ними были трудными"
Амиль Гамзаев: "Мы шаг за шагом движемся к своей цели" - ВИДЕО
10 Июня 22:29
Баскетбол

Амиль Гамзаев: "Мы шаг за шагом движемся к своей цели" - ВИДЕО

"В результате всего этого мы смогли победить"
Наша сборная вернулась на Родину - ФОТО - ВИДЕО
10 Июня 22:22
Баскетбол

Наша сборная вернулась на Родину - ФОТО - ВИДЕО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев национальную сборную встречали члены Федерации баскетбола Азербайджана, родственники и представители СМИ
Сборная Азербайджана в одной группе с Нидерландами и Филиппинами - ЖЕРЕБЬЕВКА
10 Июня 17:36
Баскетбол

Сборная Азербайджана в одной группе с Нидерландами и Филиппинами - ЖЕРЕБЬЕВКА

Состоялась жеребьевка этапа женской баскетбольной серии 3х3 в Клермон-Ферране
Новый тренер сборной объявил дату прощания
10 Июня 16:45
Баскетбол

Новый тренер сборной объявил дату прощания

"Им нужно уступить дорогу"
Сборную Азербайджана возглавил испанский тренер
10 Июня 12:26
Баскетбол

Сборную Азербайджана возглавил испанский тренер

Состоялась смена тренера в молодежной сборной Азербайджана по баскетболу U20

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Разгромившие армян
8 Июня 13:59
Баскетбол

Разгромившие армян

В матче первого тура квалификации он набрал 9 очков
Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси
9 Июня 09:12
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси

Назрин Салманлы выиграла три серебряные медали на международном марафоне среди "художниц"