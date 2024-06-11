Навстречу чемпионату Европы

Молодежная сборная Азербайджана по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату Европы.

Как сообщает İdman.biz, 3 июня сборная U-20 приступила к первому этапу тренировочных сборов в Гахском олимпийском спортивном комплексе.

Под руководством испанского тренера Альберто Бланко команда дважды в день проводит тактические и физические тренировки.

Национальная сборная выступит в дивизионе Б чемпионата Европы, который пройдет 12-21 июля в Питешти (Румыния)

Отметим, что первый этап сборов продлится до 19 июня.

İdman.biz