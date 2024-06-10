«Я поздравляю всех наших игроков».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший игрок сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Заур Пашаев.
Опытный баскетболист, поддерживавший команду в отборочном раунде, проходившем в столице Косово Приштине, прокомментировал ее выход в финал Кубка Европы:
«Мы поехали туда побеждать. Проделанная работа и тренировки принесли свои плоды. Хочу выразить благодарность Эмину Амруллаеву, президенту Федерации баскетбола Азербайджана. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Самый сложный матч у нас был против команды Кипра. Обе игры с ними были трудными».
Пашаев прокомментировал свое назначение помощником тренера молодежной сборной:
«Я благодарен федерации за это назначение. Я сделаю все возможное, чтобы наша команда выступила хорошо».
Заур объявил, что будет играть в качестве игрока «Джалилабада» до конца следующего сезона.
Отметим, что финальный тур Кубка Европы пройдет 22-25 августа. Турнир примет Австрия.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz