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"Мы поехали туда побеждать"

Баскетбол
Новости
10 Июня 2024 22:58
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"Мы поехали туда побеждать"

«Я поздравляю всех наших игроков».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бывший игрок сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Заур Пашаев.

Опытный баскетболист, поддерживавший команду в отборочном раунде, проходившем в столице Косово Приштине, прокомментировал ее выход в финал Кубка Европы:

«Мы поехали туда побеждать. Проделанная работа и тренировки принесли свои плоды. Хочу выразить благодарность Эмину Амруллаеву, президенту Федерации баскетбола Азербайджана. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Самый сложный матч у нас был против команды Кипра. Обе игры с ними были трудными».

Пашаев прокомментировал свое назначение помощником тренера молодежной сборной:

«Я благодарен федерации за это назначение. Я сделаю все возможное, чтобы наша команда выступила хорошо».

Заур объявил, что будет играть в качестве игрока «Джалилабада» до конца следующего сезона.

Отметим, что финальный тур Кубка Европы пройдет 22-25 августа. Турнир примет Австрия.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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