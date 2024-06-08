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"Мы разгромили Армению без особых усилий"

Баскетбол
Новости
8 Июня 2024 15:26
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"Мы разгромили Армению без особых усилий"

"Для нас это была комфортная игра".

Об этом İdman.biz заявил капитан сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 Амиль Гамзаев.

Опытный баскетболист оценил победу над Арменией в первом матче отборочного раунда Кубка Европы, проходящем в Косово:

"У соперника была молодая команда, и они впервые играли в формате 3х3. Они также плохо разбирались в правилах. Я заработал больше очков, чем все остальные. Мы постараемся сделать все возможное в предстоящих играх. Мы разгромили Армению без особых усилий".

Гамзаев заявил, что его цель - только выиграть турнир:

"Во второй игре мы встретимся с Косово. Эта игра будет более напряженной. Они одновременно и хозяева поля, и лучшая команда. Мы постараемся выиграть все наши игры. Потому что обладатель 1-го места попадает сразу в полуфинал. Хотим добиться этого и завтра сыграть на одну игру меньше".

Отметим, что сегодня наша сборная встретится с командами Косово, Кипра и Албании.

Эмин Ага

İdman.biz

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