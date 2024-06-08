Разгромившие армян

Объявлены самые результативные игроки матча Армения-Азербайджан на мужском Кубке Европы по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, героем встречи в Приштине, столице Косово, стал Амиль Гамзаев.

В матче первого тура квалификации он набрал 9 очков. Амиль в одиночку набрал столько же очков, сколько и соперник в матче, выигранном нашей командой со счетом 21:9.

Джордан Деанджело Дэвис способствовал победе, набрав 7 очков. Эндер Поладханлы набрал 3 очка, Джабраил Акперов - 2.

Наша сборная набрала 21 очко после 4 двухочковых, 11 одноочковых и 2 штрафных. Двухочковые трижды бросал Амиль, один раз - Джордан. Хамзаев и Акперов точно исполнили штрафные броски.

Отметим, что сегодня наша команда проведет еще три игры.

İdman.biz