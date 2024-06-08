Азербайджан против Мальты и Люксембурга

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 сегодня начинает выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово).

Как сообщает İdman.biz, на групповом этапе наша команда будет соперничать с Андоррой, Ирландией, Мальтой и Люксембургом. Сегодня она проведет две встречи в группе.

В состав сборной вошли Дина Ульянова, Мерседес Уолкер, Татьяна Денискина и Александра Молленхауэр.

17:50 Азербайджан – Мальта

23:20 Азербайджан – Люксембург

Отметим, что победитель отборочного турнира получит пропуск в финальный этап Кубка Европы.

İdman.biz