Наши баскетболисты готовятся к чемпионату Европы в Шеки

Команды Азербайджана U-16 и U-18 по баскетболу начали первый этап тренировочного сбора в Олимпийском Комплексе Шеки.

Как сообщает İdman.biz, сборная U-16 под руководством Тахира Бахшиева и Полада Гасанова и сборная U-18 под руководством Анара Сарыева и Фарида Амирова тренируются два раза в день.

Сбор наших команд запланирован для успешного участия в играх дивизиона С чемпионата Европы, которые пройдут 9-14 июля в столице Албании Тиране (U-16), и 23-28 июля в Эльбасане.

Отметим, что первый этап сборов продлится до 15 июня.

İdman.biz