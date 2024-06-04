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Коллекционную карточку с Майклом Джорданом продали за рекордную сумму

Баскетбол
Новости
4 Июня 2024 11:19
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Коллекционную карточку с Майклом Джорданом продали за рекордную сумму

Коллекционную карточку с изображением шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана и его автографом продали на аукционе за рекордные 2,928 миллиона долларов, сообщает пресс‑служба торговой площадки коллекционных предметов Goldin.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Матч ТВ, карточка Logoman входит в коллекцию Upper Deck Ultimate 2003/04. Такие карточки обычно выпускаются в одном экземпляре и имеют нашивку с логотипом НБА, вырезанную, как правило, из игровой майки.

2,928 миллиона долларов - самая высокая цена, которую заплатили на аукционе за карточку с Джорданом.

В составе «Чикаго» Джордан шесть раз завоевал чемпионский титул НБА. Он завершил карьеру в 2003 году.

İdman.biz

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