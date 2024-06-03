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"Руководство федерации встретилось с клубами, они сказали, что им это не интересно" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Новости
3 Июня 2024 16:20
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"Руководство федерации встретилось с клубами, они сказали, что им это не интересно" - ИНТЕРВЬЮ

Исполнительный директор Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) Анар Рза ответил на вопросы журналистов в ходе Всемирной женской серии 3х3, проходившей в Габале.

Как сообщает İdman.biz, он рассказал о дальнейших планах в этом виде спорта и о нововведениях, которые могут быть реализованы в следующем сезоне АБЛ.

- В Габале проходит первая Всемирная женская серия по баскетболу 3х3. Каковы впечатления?

- Мы подписали трехлетний контракт с ФИБА. Возможно, мы его продлим. Основной целью нашего участия на этих этапах была квалификация на Летние Олимпийские игры Париж-2024. Мы сделали это. Губинский этап состоится в конце июня, а бакинский этап - в августе.

- Когда начнется подготовка к Олимпийским играм? В каком состоянии травмированные баскетболисты?

- Травма Дины Ульяновой несерьезная. Она сможет принять участие в Париже-2024. 8 июня наша команда отправится в Косово. Он примет участие в этапе соревнований Кубка Европы. Мы там в числе фаворитов. Мы также подали заявку на участие в женской серии, которая пройдет в Швейцарии и Франции. Ждем ответа от ФИБА.

- Почему первый этап соревнований был проведен в Габале?

- Когда мы выбираем место проведения этапов соревнований, то обращаем внимание на инфраструктуру и отели. В этом плане в Габале хорошие условия. Губа также выбрана спортивной столицей, поэтому соревнования мы проведем и там.

- Сколько команд будет в Азербайджанской баскетбольной лиге в следующем сезоне?

- В следующем сезоне количество команд будет увеличено. Число может достичь 12. Нам бы хотелось иметь региональные команды. Пятого числа текущего месяца состоится совещание по этому поводу. Лимит, количество команд будет уточняться.

- В Баку игры проводятся только в Олимпийском спортивном центре «Серхедчи». Вы думаете об увеличении количества арен?

- Со следующего года игры в Баку будут проводиться не только в «Серхедчи». Матчи также могут пройти в Бакинском Дворце спорта и Говсанском олимпийском спортивном комплексе. Это выяснится в ближайшие дни.

- Ожидается ли участие баскетбольных команд футбольных клубов в Лиге в следующем сезоне?

- Да, мы этого хотим. Руководство федерации встретилось с клубами. Некоторые клубы говорили, что мы этого не хотим, нам это не интересно. Другие согласились и сказали, что обсудят это.

- «Карабах» не хочет иметь баскетбольную команду. Какова причина?

- Они не сказали причину. Просто не хотят. Возможно, они согласятся на это позже.

- Не считаете ли вы, что увеличение количества клубов в АБЛ негативно скажется на качестве чемпионата?

- Да, если количество увеличится, это может отразиться на качестве. Четкого решения пока не принято. Также у нас не хватает баскетболистов. У нас будет дискуссия об этом.

Эмин Ага

İdman.biz

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