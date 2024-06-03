В Габале стартуют матчи плей-офф - ФОТО

Сегодня пройдут игры плей-офф Габалинского этапа Женской Мировой серии по баскетболу в формате 3х3
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана в 1/4 финале встретится с «Барселоной Пантерс».
Если наша команда, завершившая групповой этап на 3-м месте, победит в плей-офф, то в полуфинале встретится с Португалией.
Отметим, что другой наш представитель на турнире «Baku Flames» занял 4-е место в групповом этапе и не смог продолжить соревнование.
Плей-офф
3 июня
1/4 финала
17:00. «Барселона Пантерс» - Азербайджан.
17:25. «Варшава Лотто» - Италия
1/2 финала
18:00. Португалия - B2/A3
18:25. Польша - A2/B3
Финал
19:20. Победитель 1-го полуфинала - Победитель 2-го полуфинала
İdman.biz